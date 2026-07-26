La crise entre le Français Karim Benzema et Al-Hilal a franchi une nouvelle étape, après que le joueur a insisté pour rester au sein du club, rejetant toutes les propositions qui lui ont été soumises durant l'actuel mercato estival, plaçant ainsi la direction du « Zaïm » dans une position délicate avant le début de la nouvelle saison.

Selon ce qu'a révélé le journal «Arriyadiyah», la direction d'Al-Hilal a proposé à Benzema de rejoindre l'un des clubs promus en Roshn Saudi League, dans le cadre de ses tentatives de trouver une issue appropriée à la crise, mais l'attaquant français a catégoriquement refusé cette idée.

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Le journal a ajouté que Benzema a posé comme condition de percevoir l'intégralité de ses émoluments financiers pour la dernière saison de son contrat, avant d'accepter de partir, afin de devenir joueur libre et de choisir lui-même sa prochaine destination, sans aucune intervention de la direction d'Al-Hilal.

Benzema a été la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux, certains le qualifiant de tête de mule en raison de sa décision.

Cette position constitue un nouvel obstacle pour la direction d'Al-Hilal, qui cherche à réorganiser sa liste de professionnels étrangers, alors que le staff technique souhaite opérer des changements au niveau de la ligne offensive avant le début de la saison.

Benzema avait rejoint Al-Hilal dans un grand tapage médiatique, mais son expérience ne s'est pas déroulée comme prévu, après avoir été la cible de larges critiques de la part des supporters en raison du recul de l'efficacité offensive de l'équipe la saison dernière.

La star française a disputé 13 matchs sous le maillot d'Al-Hilal dans les différentes compétitions, inscrivant 9 buts, dont deux triplés, et délivrant 5 passes décisives, mais ses statistiques individuelles n'ont pas suffi à convaincre les supporters, qui lui ont imputé une partie de la responsabilité du recul des résultats de l'équipe.