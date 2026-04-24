Pierre van Hooijdonk s’interroge sur l’avenir institutionnel du Feyenoord. C’est ce que déclare l’icône du club dans une analyse publiée sur le site de la NOS.

Sur le plan administratif, le club semble revenir à la case départ après l’annonce du départ de Dennis te Kloese. Van Hooijdonk observe la situation avec inquiétude. « Ce n’est pas une situation réjouissante pour Feyenoord, et je pense qu’il y aura encore d’autres rebondissements », anticipe-t-il.

Il estime que le départ du dirigeant n’a rien de surprenant. « Ce double rôle n’a pas été un succès retentissant. Après un bon début, il a rencontré des difficultés. »

« Après Arne Slot, il a opté pour Brian Priske, lequel a dû partir en cours de saison. Il avait lui-même affirmé auparavant que Robin van Persie n’était pas encore prêt pour entraîner le Feyenoord », rappelle Van Hooijdonk.

« En y réfléchissant bien, la belle aventure européenne de la saison dernière est en grande partie due à Priske, alors que cette saison, sous la houlette de Van Persie, les résultats n’ont clairement pas été à la hauteur des attentes. »

Il estime que son ancien coéquipier Kees van Wonderen, actuel directeur technique, manque de bagage pour le poste. « C’est un gars intelligent, mais il n’a aucune expérience dans ce rôle. Van Wonderen n’est pas un Max Huiberts. »

Selon l’ancien buteur, de profonds changements seront nécessaires avant que Robert Eenhoorn ou Max Huiberts ne considèrent un retour au club. « Il faudrait alors que le niveau de prise de décision et la structure changent. Eenhoorn a indiqué que certaines choses devaient être différentes. »