Une technologie de pointe prépare les Verts pour l'Uruguay et l'Espagne

L’équipe d’Arabie saoudite a présenté une nouvelle méthode d’entraînement, mise en place à l’approche de son premier match de la Coupe du monde 2026.

Les Verts entameront leur tournoi mardi prochain face à l’Uruguay, avant de défier l’Espagne et le Cap-Vert les 21 et 27 juin, dans l’ordre.

Le compte officiel de la sélection a publié ce dimanche matin sur la plateforme X : « L'innovation rencontre la performance de pointe lors des entraînements des Verts. Le système de refroidissement CLIMACOOL SYSTEM, fourni par notre partenaire Adidas, permet à nos joueurs de défier les fortes chaleurs et l’humidité en abaissant rapidement leur température corporelle pour optimiser la récupération et atteindre le plus haut niveau de performance.

Le dispositif repose sur trois éléments clés : une veste de refroidissement intégrant un gel à congeler avant l’effort afin d’absorber progressivement la chaleur au niveau de la poitrine, du ventre et du dos.

La veste comprend aussi une couche isolante à porter par-dessus afin de préserver la fraîcheur le plus longtemps possible et de limiter les pertes d’air froid, ainsi qu’une housse de refroidissement à fixer sur les chaussures pour soulager la chaleur et le gonflement des pieds liés à l’effort, selon Al-Sharq Al-Awsat.

Selon les données communiquées par Adidas, cette technologie peut abaisser la température corporelle interne jusqu’à 0,5 °C et la température cutanée d’environ 13 °C, ce qui aide les joueurs à mieux supporter la chaleur, à récupérer plus vite et à maintenir un haut niveau de performance.