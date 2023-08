Luis Rubiales pourrait connaître une période d'exclusion historique si la FIFA parvient à ses fins.

Le président suspendu de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a déjà été condamné à une suspension de trois mois, mais il pourrait connaître une période d'exclusion historique si la FIFA parvient à ses fins.

La FIFA a temporairement suspendu Rubiales de ses fonctions samedi, après que Rubiales a décidé de ne pas démissionner lors de l'assemblée générale de la RFEF vendredi, déclarant à la place que le faux féminisme était responsable de la réaction contre lui, et menaçant de poursuivre Jenni Hermoso, qu'il a embrassée sans son consentement.

L'instance dirigeante du football cherchera cependant à obtenir une interdiction beaucoup plus longue. Le Mail, via Cadena Cope, rapporte que la FIFA fera pression pour que Rubiales soit banni pendant 15 ans, alors que l'affaire suit son cours dans le système judiciaire espagnol. Le Comité supérieur des sports (CSD), qui dépend du ministère espagnol des Sports, a déposé une plainte officielle auprès du Tribunal des sports (TAD). Il va maintenant décider si l'affaire correspond à une infraction grave ou très grave et s'il y a lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Rubiales.

Dans ce dernier cas, Rubiales s'expose à une suspension de 2 à 15 ans, la FIFA encourageant Rubiales à voir la sanction maximale. Le TAD est en train de décider de la suite à donner à l'affaire, ayant demandé plus de documentation sur le sujet depuis lundi soir, ce que Victor Francos de la CSD a confirmé.

L'opinion publique espagnole est fortement opposée à Rubiales, mais la réaction du TAD a été un peu plus lente. Entre-temps, la RFEF a également demandé la démission immédiate de Rubiales, mais il semble qu'il n'ait pas l'intention de se retirer. Il semble qu'il doive être démis de ses fonctions par la force plutôt que de son plein gré.