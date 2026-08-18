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imago-sport-1075709910.jpgAbdullah Ahmed
Loai Mohamed

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Une surprise en préparation : Trabzon pourrait-il réunir Salah et Benzema ?

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Les négociations ont commencé

Des rapports de presse turcs ont créé la surprise en évoquant la possibilité d'un transfert du Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, vers Trabzonspor, où il évoluerait aux côtés de l'Égyptien Mohamed Salah en pointe.

L'avenir de Benzema avec Al-Hilal semble incertain, plusieurs rapports de presse ayant évoqué la possibilité d'une résiliation de son contrat avant la clôture du mercato estival en cours.

Al-Hilal souhaite recruter un nouvel attaquant à la demande de l'entraîneur Simone Inzaghi, et des noms comme Harry Kane, Ollie Watkins et Victor Osimhen circulent.

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De son côté, le célèbre journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a indiqué, via son compte sur la plateforme X, que Trabzonspor était entré en négociations avec Benzema pour le recruter cet été.

Il a ajouté que Trabzonspor n'était pas encore parvenu à un accord avec Al-Hilal concernant Darwin Nunez, mais que le club turc pourrait orienter sa boussole vers son coéquipier Benzema après qu'il eut été « proposé au club, et les discussions ont débuté entre les deux parties ».

Benzema a rejoint Al-Hilal lors du mercato hivernal, en janvier dernier, après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad, mais il n'a pas réussi à remporter la Saudi Pro League avec le club la saison dernière.

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