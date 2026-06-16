Une surprise de taille : Renard prend les rênes de la Tunisie par décret présidentiel

La Fédération tunisienne de football a officiellement nommé l’entraîneur français Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne, en remplacement de Sabri Lamouchi. Cette décision fait suite à la lourde défaite des « Aigles de Carthage » face à la Suède (5-1) lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. « Aigles de Carthage » face à la Suède (5-1) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Fédération tunisienne pour rétablir la stabilité technique de l’équipe avant le match décisif contre le Japon, rencontre qui déterminera en grande partie l’avenir de la sélection dans la compétition.

Attendu au Mexique ce mardi, il dirigera aussitôt sa première séance d’entraînement afin de redonner confiance au groupe et de redresser la barre avant le rendez-vous crucial.

Selon le journaliste français Romain Molina, qui collabore avec la BBC et le quotidien britannique The Guardian, l’accord a été conclu avec le soutien direct des plus hautes autorités de l’État tunisien.

Sur ses réseaux sociaux, le journaliste a précisé : « L’arrivée d’Hervé Renard a été validée au plus haut niveau de l’État ; la décision a été prise et le financement assuré directement par la présidence de la République tunisienne, qui a pris en charge les ressources financières nécessaires pour couvrir son salaire, tandis que la Fédération tunisienne de football n’a pas géré ce dossier. »

Selon la chaîne française RMC Sport, le technicien de 57 ans a accepté de prendre les rênes de la sélection jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026, à l’issue de négociations rapides et intensives menées par le président de la Fédération tunisienne après la défaite contre la Suède.

Ce défi marque sa troisième participation consécutive à la phase finale de la Coupe du monde, après avoir mené l’équipe d’Arabie saoudite en 2022, lors d’une édition marquée par la victoire surprise des « Verts » contre l’Argentine (2-1) en phase de groupes.

Spécialiste des missions « commando », il s’est forgé une solide réputation en Afrique en menant plusieurs sélections nationales au succès, il s’est illustré par des exploits remarquables, notamment en remportant la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie en 2012, avant de rééditer cet exploit avec la Côte d’Ivoire en 2015.

Les supporters tunisiens espèrent que ce technicien chevronné transmettra rapidement son expérience aux « Aigles de Carthage » pour redonner souffle et confiance à la sélection, afin de mieux aborder le match très attendu contre le Japon en Coupe du monde 2026.