Une surprise de taille : Al-Hilal envisage de se séparer de Yassine Bounou

Selon plusieurs sources médiatiques, le gardien marocain Yassine Bounou pourrait quitter Al-Hilal. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique du club saoudien, déterminé à conserver son statut de « leader asiatique ».

Arrivé en provenance du FC Séville à l’été 2023, le gardien marocain a contribué à cinq titres nationaux et s’est particulièrement distingué lors de la Coupe du monde des clubs.

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Toutefois, le journaliste Mohamed Al-Bakiri, proche du club, affirme que la direction du « Chef » envisage de se séparer du portier afin de maximiser les retombées financières de son transfert, d’autant plus que le gardien marocain suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs.

Selon lui, des formations anglaises, espagnoles et turques suivent de près le portier, ce qui inciterait la direction à le céder pour maximiser ses gains financiers.

Le club a déjà trouvé un accord avec Al-Owais, dont l’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours, après ses performances remarquées avec l’équipe nationale saoudienne lors de la Coupe du monde 2026.