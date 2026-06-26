Une surprise dans la composition de l'équipe d'Espagne pour affronter l'Uruguay

Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente et son homologue uruguayen Marcelo Bielsa ont officialisé leurs compositions pour le match très attendu de la Coupe du monde 2026.

Par rapport à l’équipe qui avait dominé l’Arabie saoudite au tour précédent, De la Fuente opère deux modifications : Marcos Llorente retrouve le couloir droit aux dépens de Pedro Porro, tandis que Mikel Merino hérite du poste de meneur de jeu au détriment de Dani Olmo.

L’absence d’Olmo surprend, d’autant plus face à un Uruguay attendu dans un bloc défensif, même si l’entraîneur souhaite offrir à Merino l’occasion de retrouver son meilleur niveau.

La composition de l'Espagne est la suivante :

Gardien : Unai Simón

Défense : Yurente, Kobarsi, Laporte, Cocorela

Milieu : Rodri, Pedri, Mikel Merino

Attaque : Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal

De son côté, Marcelo Bielsa n’a effectué qu’une seule modification par rapport à l’équipe qui a affronté le Cap-Vert, en intégrant Darwin Núñez à la pointe de l’attaque en remplacement de Fede Vinas, tout en conservant le reste de son onze.

Voici la composition de l’Uruguay :

Gardien : Muslera

Défense : Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria

Milieu : Valverde, Ogarti, Bentancur

Attaque : Canobbio, Darwin Núñez, Maxi Araújo