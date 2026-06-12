Une surprise concernant le rôle de Mbappé en équipe de France

Le positionnement de Kylian Mbappé, désormais attaquant du Real Madrid, alimente les débats depuis plusieurs saisons.

Au cours de sa dernière saison au Paris Saint-Germain et depuis son arrivée au Real Madrid, il a pourtant occupé le poste d’attaquant axial, alors qu’il s’illustre davantage lorsqu’il évolue sur l’aile gauche.

Selon la radio française Monte-Carlo, ce débat se poursuit désormais en équipe nationale, comme ce fut le cas à Paris puis à Madrid.

Depuis la retraite internationale d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus après l’Euro 2024, Mbappé a pris les rênes de l’attaque.

Selon la radio, la position de l’attaquant face au Sénégal est devenue le sujet de conversation numéro un en France à la veille du match d’ouverture des Bleus, mardi.

Selon la radio, Mbappé aurait exprimé son souhait d’évoluer sur l’aile gauche, mais le sélectionneur Didier Deschamps maintiendrait sa préférence pour aligner l’attaquant du Real Madrid dans l’axe.

Elle rappelle qu’Ousmane Dembélé s’est illustré en pointe avec le Paris Saint-Germain, mais que ses espoirs de jouer à ce poste avec les Bleus se sont évanouis en raison de la présence du capitaine Mbappé.