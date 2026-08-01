Le FC Barcelone se dirige vers la levée de l'option d'un recrutement du Marocain Azzedine Ounahi, joueur de Gérone, afin de pallier l'absence prolongée du Néerlandais Frenkie de Jong, qui sera éloigné des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 mois en raison d'une rupture du ligament latéral interne de son genou droit.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a révélé que la direction catalane étudie sérieusement la venue du milieu de terrain marocain âgé de 26 ans, face au besoin urgent de renforcer un entrejeu durement touché par la blessure de De Jong, et à l'éventualité d'un départ de Marc Casadó.

Gérone, qui a été relégué en deuxième division espagnole, exige le paiement de l'intégralité de la clause libératoire figurant dans le contrat d'Ounahi, d'un montant de 25 millions d'euros, pour l'autoriser à partir, alors que plusieurs clubs européens s'y intéressent, au premier rang desquels l'Ajax Amsterdam dirigé par son ancien entraîneur Míchel.

Le directeur sportif Deco fait face à une pression grandissante pour boucler l'affaire, d'autant plus que les alternatives actuellement disponibles au milieu de terrain se limitent à Pedri, Gavi et Marc Bernal, ce qui place l'équipe dans une position délicate au moment où débute la nouvelle saison.

Malgré la relégation de son équipe, Ounahi a livré une performance remarquable la saison dernière, inscrivant 5 buts et délivrant deux passes décisives en 24 matches de championnat espagnol, ce qui a fait de lui l'un des éléments les plus en vue de la formation catalane malgré des résultats décevants.

La blessure a toutefois privé le milieu de terrain marocain d'affronter le Barça lors des deux occasions qui ont réuni les deux équipes la saison dernière, malgré son importance capitale dans les plans de son entraîneur Míchel.

Ounahi représente un souvenir douloureux pour De Jong, puisqu'il a été l'un des artisans de l'élimination des Pays-Bas par la sélection marocaine en huitièmes de finale de la Coupe du monde aux tirs au but, lors d'un match qui reste, à ce jour, le dernier du joueur néerlandais avec la sélection de son pays.

Et bien que les deux joueurs aient un style différent, Ounahi se distinguant par un profil plus offensif et excellant dans le milieu de terrain avancé ou sur les ailes, le Barça voit en lui une solution adaptée pour combler le vide laissé par De Jong, actuellement présent aux côtés de ses coéquipiers au centre de St. George's Park malgré sa blessure.