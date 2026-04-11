Un joueur de l’équipe nationale italienne a admis être encore sous le choc après l’élimination des Azzurri, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Francesco Pio Esposito, l’attaquant de l’Inter, a exprimé sa déception après avoir manqué un tir au but lors de la finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine.

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Le jeune attaquant de 20 ans était le premier à s’élancer lors de la séance de tirs au but, mais sa tentative a heurté la barre transversale.

« J’ai eu du mal à accepter cette déception sur le moment, je fixais un point fixe et je n’arrivais pas à comprendre ce qui s’était passé, j’étais sous le choc », a-t-il confié au Corriere della Sera.



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Il a ajouté : « Ma première pensée a été que je venais de laisser tomber mes coéquipiers, les supporters devant leur télé, mes amis et ma famille. Je tirerai encore des penalties, j’en marquerai certains et j’en manquerai d’autres. Ce jour-là, j’étais convaincu de devoir assumer la responsabilité du premier tir, j’étais confiant, mais ça n’a pas fonctionné. »

Il a poursuivi : « J’ai vu une équipe qui a tout donné, qui a joué la plupart du temps à dix, qui s’est créé plusieurs occasions, mais cela n’a pas suffi, et ce n’est effectivement pas suffisant. L’Italie se doit de se qualifier pour la Coupe du monde, et nous devons en assumer la responsabilité. »

Interrogé sur sa gestion des chocs émotionnels, il précise : « Depuis quelques mois, je travaille avec un psychologue du sport. »

Il conclut : « Je m’exprime ouvertement et le spécialiste me fournit des conseils concrets. Son accompagnement m’est très utile et je suis content d’approfondir cet aspect. »

Interrogé sur son quotidien, la star de l’Inter a expliqué : « Après les matchs, l’adrénaline m’empêche de dormir ; je profite alors de la présence de mes proches, je ne joue pas à la PlayStation et j’ai récemment commencé des cours d’anglais pour perfectionner mon niveau. »



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