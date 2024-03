Une star du Real Madrid sort la nuit, l'énorme polémique

La sortie nocturne d'une star du Real Madrid a énervé le staff madrilène, selon la presse locale.

La star du Real Madrid, Arda Guler, a été embrassée par ses coéquipiers avec une vigueur particulière après son but contre le Celta Vigo il y a deux week-ends, et félicitée par Carlo Ancelotti après son but presque merveilleux contre Osasuna. Deux moments qui interviennent après une période difficile pour Guler, où il a montré sa frustration et où il a été question de son départ en prêt.

Le jeune prodige semblait frustré par son manque de temps de jeu il y a quelques semaines, mais Ancelotti a définitivement changé de ton à son égard. Il a admis publiquement que son besoin de temps de jeu entrait en conflit avec les exigences de l'équipe, tandis que des bruits ont émergé qu'Ancelotti ne le voyait pas aussi prêt pour la compétition que ses coéquipiers.

Le staff du Real en colère

Selon Relevo, cela est dû à un ou deux incidents d'indiscipline. Il semble que l'adolescent ait été pris en défaut, étant sorti tard dans la nuit, alors qu'il était censé se reposer. Si son camp a mis cela sur le compte de la vie d'un jeune joueur, le staff n'a pas apprécié, estimant que ce n'était pas le moment de la saison pour les distractions. Un ou deux de ses collègues ont parlé à Guler de son utilisation du temps libre, tout comme le staff. Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'un acte de rébellion contre son manque de temps de jeu.

Les entraîneurs considèrent que son cas n'est pas comparable à celui de ses coéquipiers. Alors que certains sont suffisamment responsables pour savoir quand sortir (à certains moments de la saison et pendant les jours libres), ce n'était pas la première fois que le virtuose turc sortait et, compte tenu de ses problèmes de blessure, ils ont estimé qu'il aurait dû se concentrer sur un repos adéquat.