Une star du Real Madrid plie le genou devant Messi

La légende du Real Madrid, Marcelo, a révélé que Lionel Messi était l'adversaire le plus difficile qu'il ait jamais eu à affronter.

Le Brésilien a passé près de 16 saisons avec les Blancos, gagnant tout ce qu'il y a à gagner et quittant le club en tant que joueur le plus décoré en 2022.

Pendant son séjour en Espagne, le latéral gauche a participé à des matches emblématiques contre le FC Barcelone. En 15 ans, les deux rivaux se sont affrontés à 28 reprises dans le cadre du Clasico. Les Blaugrana ont triomphé de l'équipe de Marcelo à 16 reprises, tandis que le Real ne s'est imposé qu'à 12 reprises.

Aujourd'hui de retour au Brésil avec son club d'enfance, Fluminense, le défenseur de 34 ans s'est entretenu avec The Athletic au sujet de son héritage à Santiago Bernabéu et a révélé quel avait été son adversaire le plus coriace au cours de ses années passées dans la capitale espagnole.

Que dit Marcelo ?

Lorsque Marcelo est arrivé à Madrid, il a fait preuve d'humilité : "Je n'avais vu les joueurs que dans des jeux vidéo ou à la télévision. Je pensais que ce qu'on appelait Los Galacticos n'existait pas, comme si je n'allais jamais trouver ces gens-là. Pour être honnête, c'était un choc".

Mais il s'est rapidement habitué à la vie en Espagne et a dû faire face à un certain Argentin. "Messi est incroyable, c'est l'adversaire le plus difficile que j'aie jamais affronté", a déclaré Marcelo. "Nous connaissons tous ses qualités, même aujourd'hui, à 35 ans, et c'était la même chose avant.

"Le Clasico a toujours été l'un des meilleurs matchs à regarder et à jouer. J'ai eu la chance de participer à l'une des plus belles époques de Clasicos. Mais il n'y avait pas que Messi, il y avait aussi d'autres joueurs qui étaient incroyables".

Revenir dans le club de son enfance est une fin appropriée et émouvante pour sa carrière : "Le plus beau, pour moi, c'est de revenir là où j'ai grandi quand j'étais enfant, de rendre à l'équipe qui a fait de moi un footballeur et qui m'a préparé à la carrière que j'ai eue à Madrid et au Brésil."