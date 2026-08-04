L'une des stars du Real Madrid est désormais très proche d'un départ vers le championnat italien lors de ce mercato estival.

Selon le quotidien espagnol Marca, le joueur argentin Franco Mastantuono est désormais tout proche de quitter les rangs du Real Madrid en direction de la Fiorentina, lui qui a manqué la séance d'entraînement collectif de son équipe organisée ce matin dans la cité sportive de Valdebebas.

Le joueur s'est contenté de travailler en salle de musculation pour le deuxième jour consécutif, sans souffrir d'aucune blessure, son absence s'expliquant par l'attente du règlement des détails de son transfert vers le club italien.

Le journal a révélé que le joueur argentin a donné son accord au projet de la Fiorentina, au moment où les deux clubs négocient les derniers détails d'un prêt qui semble imminent.

Mastantuono se trouve désormais à un pas de la Fiorentina, le club ayant été le premier à ouvrir les négociations avec le Real Madrid, devançant d'autres formations du championnat italien. La Viola a en effet bougé avant tout le monde pour s'attacher ses services sous forme de prêt, une initiative sur le point de porter ses fruits.

Ce mardi a vu la tenue d'une nouvelle réunion entre les deux clubs après l'accord du joueur pour rejoindre la formation de la ville de Florence.

Mastantuono a eu des discussions avec Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, et Fabio Paratici, le directeur sportif du club, et il en est ressorti convaincu par le rôle qui l'attend au sein de l'équipe, la Fiorentina lui offrant ce que le Real Madrid n'a pas pu lui garantir à court terme, à savoir davantage de temps de jeu, de la régularité et un rôle de premier plan pour mettre en valeur son talent en Europe.

Les signes de ce départ étaient déjà apparus à Valdebebas, le joueur ayant été écarté ces derniers jours de la liste de l'équipe pour le match amical disputé en Autriche face à la Fiorentina justement, dans un curieux paradoxe du calendrier des rencontres.

Le joueur s'est entraîné à l'écart du groupe ces deux derniers jours, se contentant de travailler en salle de musculation en attendant que son prêt soit finalisé.

Les négociations actuelles portent uniquement sur un accord relatif au partage du salaire entre les deux clubs, dernier détail qui déterminera la date de finalisation de l'opération dans les prochains jours.

Une fois ce détail réglé, Franco s'envolera pour l'Italie afin d'y exprimer tout son talent loin de la pelouse du Bernabeu, dans le cadre d'un prêt qui lui permettra de grandir et de progresser loin des pressions qui ont accompagné sa première et difficile saison sous le maillot blanc.

Mastantuono a entamé la préparation de la nouvelle saison en étant conscient de la difficulté de s'imposer sous la direction de l'entraîneur Mourinho.

Et malgré la vive admiration de l'entraîneur pour les performances et le potentiel du joueur, l'entraîneur et le club sont conscients de la difficulté pour lui d'obtenir une place de titulaire, et préfèrent également qu'il bénéficie de temps de jeu avec une autre équipe.