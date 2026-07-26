Une star du PSG refuse de prolonger : son avenir lié à un transfert du Real Madrid

Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club, mais cette décision ne signifie pas nécessairement son départ de l'équipe lors du mercato estival en cours, son contrat actuel courant encore pour deux années supplémentaires.

Barcola, âgé de 23 ans, avait décidé d'attendre la fin de la Coupe du monde avant de prendre une décision définitive concernant son avenir.

Après plusieurs mois de réflexion, il a tranché en faveur de l'arrêt des négociations avec le Paris Saint-Germain au sujet de la prolongation de son contrat, qui court initialement jusqu'en 2028.

Cette décision intervient pour des raisons sportives, bien que l'offre proposée par le club parisien comportait une hausse financière confortable, selon le quotidienL’Équipe français.

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Barcola se considère lui-même comme un douzième homme, souvent aligné sur l'une des ailes du terrain, et ne souhaite plus poursuivre dans ce rôle, d'autant qu'il l'a relégué au rang de remplaçant à deux reprises en finale de la Ligue des champions.

Mais la décision de Barcola signifie-t-elle automatiquement son départ cet été ? Telle est la principale question à laquelle répondront les prochaines semaines. Quatre clubs ont manifesté leur intérêt pour le joueur, à savoir Liverpool, Arsenal, le Bayern Munich et Chelsea, mais le club londonien ne figure pas parmi les options ayant reçu l'aval de Barcola.

Le joueur français est conscient que son avenir dépendra également de l'agitation du marché des ailiers en Europe, notamment parce que la démarche du Real Madrid pour recruter Yan Diomandé, l'ailier de Leipzig, qui constitue la priorité numéro un du Paris Saint-Germain, a changé les données du marché.

Le Paris Saint-Germain était parvenu à un accord contractuel avec Diomandé il y a plusieurs semaines, ce qui fait de la course au recrutement du joueur ivoirien l'un des facteurs déterminants qui pourraient décider si Barcola quittera le club parisien cet été ou s'il y restera jusqu'à nouvel ordre.