Une star du PSG à Madrid, le transfert que personne n'attendait

Les Rojiblancos cherchent à renforcer leur attaque cet été.

Marca indique que le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, Mateu Alemany, travaille sur des renforts offensifs pour le prochain été, face à l'incertitude qui plane sur l'avenir d'Antoine Griezmann, d'Alexander Sørloth et d'Alvarez. Griezmann pourrait décider de mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau, suite à des offres de la MLS (Major League Soccer), tandis que Sørloth a récemment déclaré vouloir rester au club. L'Atlético devrait tout faire pour conserver Alvarez, sous contrat jusqu'en 2030, même si les rumeurs persistantes d'un départ inquiètent le club.

Le quotidien madrilène ajoute que Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais du Paris Saint-Germain, figure sur la liste des cibles de l'Atlético pour un transfert cet été. Ramos est très apprécié au Metropolitano, et Alemany sait qu'il devra bientôt entreprendre des démarches pour le convaincre afin de conclure un transfert cet été.

Cette saison, Ramos compte 10 buts et une passe décisive en 28 apparitions, pour un peu plus de 1 000 minutes de jeu. Sur ces 28 matchs, seulement 10 ont été titularisés, et aucun en Ligue des Champions. Avec une pléthore d'options en attaque, Ramos a constamment joué les seconds rôles au PSG et, à 24 ans, il pourrait être attiré par la perspective d'un temps de jeu plus conséquent.

Après avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière, Ramos a raflé tous les trophées possibles à Paris. Son contrat, sans aucun doute lucratif, court jusqu'en 2028.