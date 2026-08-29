Le club turc de Fenerbahçe a annoncé, ce samedi soir, la résiliation à l'amiable du contrat de son joueur marocain Sofyan Amrabat, d'un commun accord entre les deux parties.

Le compte de Fenerbahçe a indiqué, sur le site X : « Sofyan Amrabat, qui avait rejoint les rangs de notre équipe lors de la saison 2024-2025, a convenu à l'amiable avec le club de mettre fin à son contrat. »

Le club turc a poursuivi : « Nous souhaitons à Sofyan Amrabat bonne chance et pleine réussite pour la prochaine étape de sa carrière. »

Selon le site Tribuna, citant le spécialiste du marché des transferts Matteo Moretto, l'Ajax Amsterdam est parvenu à un accord verbal avec Amrabat en vue de l'engager, dans le cadre d'un transfert libre.

Amrabat a accepté les termes de son contrat avec l'Ajax, dans une opération largement soutenue par le directeur sportif Jordi Cruyff, et le club néerlandais travaille actuellement à la finalisation des démarches liées au transfert.

Sofyan Amrabat avait rejoint Fenerbahçe en 2024, et il a passé une partie de la saison dernière en prêt au Real Betis.

Il a également évolué auparavant avec les clubs de la Fiorentina, de Manchester United, de l'Hellas Vérone, de Feyenoord et d'Utrecht, tandis qu'il a disputé 69 matchs internationaux avec la sélection du Maroc.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora