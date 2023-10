Une star du Barça jalouse de Bellingham

La forme spectaculaire de Bellingham au Real Madrid provoque de la jalousie à Barcelone.

Jude Bellingham affiche une forme remarquable depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund. L'Anglais de 20 ans a sans doute été le meilleur joueur du monde au cours des dernières semaines, et il espère poursuivre sur sa lancée après la pause internationale.

Les fans et les experts ne sont pas les seuls à avoir été impressionnés par les performances de Bellingham depuis le début de la saison. Andreas Christensen, qui l'affrontera dans le courant du mois lors du Clasico, a déclaré à TV2SPORT (via Diario AS) que Bellingham avait été excellent.

L'article continue ci-dessous

"C'est ennuyeux quand vous vous asseyez et que vous regardez les résultats qu'il obtient. Il marque depuis quelques matches, je ne sais pas depuis combien de matches déjà. Il a conquis la Liga. Le Real Madrid a recruté un très bon joueur".

La forme spectaculaire de Bellingham au Real Madrid ne manquera pas de donner à Christensen et au FC Barcelone encore plus de motivation pour le faire taire plus tard dans le mois, lorsque les deux équipes s'affronteront au Stade olympique.