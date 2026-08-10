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imago-sport-1077356698.jpgJoan Gosa
Hussein Hamdy

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Une star du Barça finalise son transfert en Premier League

FC Barcelone
Liverpool
R. Araujo
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Un nouveau défi

Un joueur cadre du FC Barcelone a finalisé les démarches de son transfert vers la Premier League pour la nouvelle saison.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Ronald Araujo a signé son contrat de transfert à Liverpool. L'affaire est bouclée. »

Araujo s'était rendu à Liverpool et avait passé la visite médicale hier, dimanche, si bien que tout est désormais prêt pour l'annonce officielle de sa signature avec le club anglais.

Le FC Barcelone et Liverpool étaient parvenus à un accord définitif au sujet du prêt d'Araujo vendredi dernier, après que l'entraîneur allemand Hansi Flick a informé le joueur mardi dernier qu'il ne comptait pas sur lui comme titulaire dans ses plans pour la nouvelle saison, et que s'il voulait jouer régulièrement, il valait mieux pour lui chercher un autre club qui lui garantisse le temps de jeu souhaité.

Araujo n'a pas hésité à prendre sa décision et a rapidement rejoint le projet d'Iraola à Liverpool, qui traverse une crise défensive.

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