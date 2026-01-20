Une star de Premier League se fait cambrioler sa voiture

Le joueur, resté sur le banc lors de la défaite 2-1 des Spurs à domicile face à West Ham le week-end dernier, a constaté à son retour que la lunette arrière de sa voiture avait été brisée et que des éclats de verre jonchaient le sol. Cet incident survient quelques mois après qu'il aurait été menacé avec une arme à feu par un agent de joueurs.

Udogie traverse une saison difficile à Tottenham, et ce pour plusieurs raisons. Il a perdu la confiance de l'entraîneur actuel, Thomas Frank, et l'arrière gauche a été victime de plusieurs incidents choquants. En septembre, un agent aurait pointé une arme sur Udogie et a été arrêté par la suite, soupçonné de possession d'arme à feu dans le but d'intimider. L'accusé faisait également l'objet d'une enquête pour des allégations de chantage et de menaces envers un ami de l'Italien. Cependant, aucune charge n'a été retenue contre lui.

À l'époque, le communiqué de la police indiquait : « La police a été appelée à 23h14 le samedi 6 septembre suite à des signalements indiquant qu'un homme d'une vingtaine d'années avait été menacé avec une arme à feu. Les agents ont interrogé la victime et, au cours de leur enquête, il a été rapporté qu'un autre homme d'une vingtaine d'années aurait également été victime de chantage et menacé par le même individu. Aucun blessé n'a été signalé lors de ces deux incidents. Un homme de 31 ans a été arrêté le lundi 8 septembre, soupçonné de possession d'armes à feu en vue de commettre un crime, de chantage et de conduite sans permis. Il a été libéré sous caution dans l'attente de la suite de l'enquête.»

L'entraîneur principal, Frank, a également exprimé sa sympathie au joueur de Tottenham, qualifiant la situation de « terrible ».

Il a ajouté : « C'est une situation terrible et je ne peux pas trop en parler car il s'agit d'une affaire judiciaire, comme vous le savez, mais le club et nous avons fait tout notre possible pour le soutenir. Nous continuerons à le faire et, de toute évidence, il se débrouille bien sur le terrain, ce qui est positif, et nous continuerons à le soutenir. »

Pour couronner le tout, la voiture d'Udogie a été cambriolée samedi. Selon le Daily Mail, le joueur de 23 ans est « dévasté » après avoir découvert son Range Rover gravement endommagé au lendemain du match contre West Ham. L'article précise qu'un cintre et une brique d'eau étaient les seuls objets retrouvés dans le coffre.

Dans une publication sarcastique sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur de l'Udinese a écrit : « Ouais, bonne nuit. »