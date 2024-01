Une star de Premier League dément être sur la liste d'Epstein

Callum Hudson-Odoi a rapidement nié avoir participé au scandale du trafic sexuel de Jeffrey Epstein après que l'attaquant soit apparu sur une liste

Sur une fausse liste diffusée sur X, le jeune homme de 23 ans a trouvé son nom aux côtés d'autres célébrités qui auraient visité l'île privée d'Epstein. Cependant, dans une déclaration sur Instagram, il a précisé qu'il n'avait jamais eu d'implication avec le financier en disgrâce.

Hudson-Odoi a écrit sur Instagram : "J'ai vu cela circuler sur les médias sociaux depuis un moment maintenant, et je n'allais pas le commenter car c'est absurde (et j'aurais été un enfant à l'époque) ; cependant, comprenant ma position en tant que modèle, je voudrais être absolument clair sur le fait que je n'ai jamais fait partie du scandale Epstein et que je n'ai jamais été sur l'île d'Epstein ; alors s'il vous plaît, arrêtez de m'étiqueter dans ces posts. Merci."

La liste est soupçonnée de concerner des célébrités qui ont contracté le Covid-19 en 2020, Hudson-Odoi étant l'un des premiers sportifs à avoir attrapé le virus. Les dossiers en question font partie d'une affaire de diffamation contre l'associée d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans pour trafic sexuel de mineures. Les noms de plus de 170 personnes devraient être rendus publics sur ordre d'un juge américain, les premiers documents ayant été publiés récemment.

Le démenti de Hudson-Odoi souligne le préjudice potentiel causé par la désinformation sur les médias sociaux, en particulier sur des sujets sensibles comme l'affaire Epstein. L'attaquant a quitté Chelsea en