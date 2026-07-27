Une star de Manchester United a un pied à la Juventus

Manchester United est entré dans des négociations avancées avec la Juventus au sujet du départ de l'une des stars des Red Devils sous forme de prêt avec option d'achat au cours de l'été actuel.

Selon le journal britannique The Sun, Joshua Zirkzee, l'attaquant de Manchester United, est une cible prioritaire de la Juventus après l'échec de la signature de Randal Kolo Muani.

Le journal britannique a appris que les représentants de Zirkzee ont donné une réponse positive à l'offre de la Juventus.

Manchester United se montre disposé à accepter le départ du joueur sous forme de prêt, avec une option d'achat d'une valeur de 30 millions de livres sterling, alors même que le club avait dépensé environ 36,5 millions de livres sterling pour le recruter en 2024.

Les responsables du club estiment que ce montant reflète justement la valeur du joueur, après son incapacité à livrer des prestations constantes avec l'équipe.

Zirkzee est sorti des plans de Manchester United, après n'avoir été titulaire que lors de 5 matches seulement en Premier League sous la direction de Rúben Amorim et Michael Carrick la saison dernière.

L'attaquant néerlandais, âgé de 25 ans, suscite un vif intérêt cet été, mais la Juventus mène actuellement la course à sa signature.

La Juventus était proche de recruter l'international français Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain, après son prêt raté à Tottenham la saison dernière.

Mais la Juventus n'a pas réussi à s'entendre sur le montant financier de l'opération avec le Paris Saint-Germain, les négociations entre les deux parties ayant échoué.

La Vieille Dame s'est rapidement tournée vers Zirkzee, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel attaquant pour occuper le poste de numéro neuf.

Zirkzee n'a inscrit que 9 buts en 75 matches avec Manchester United, et il est ouvert à un transfert vers l'Allianz Stadium.

Zirkzee connaît bien la Serie A, après avoir passé une saison en prêt à Parme et deux saisons à Bologne.