Une star de Manchester City va plier bagages

Omar Marmoush, arrivé d'Eintracht Francfort pour 75 millions d'euros en janvier 2025, souhaite partir, selon TeamTalk.

L'international égyptien a passé la majeure partie du mois dernier à la CAN, mais n'a pas vraiment figuré dans les plans de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, cette saison.

Marmoush a disputé 10 matchs de Premier League cette saison, dont deux titularisations, toutes deux en août. Toutes compétitions confondues, il compte 18 apparitions et une passe décisive.

Sa disponibilité a été limitée par une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois en septembre et octobre. Malgré cela, il n'a toujours pas retrouvé sa place dans le onze de départ.

Marmoush, capable de marquer et de faire marquer, a réalisé des débuts tonitruants en Angleterre. Il a inscrit huit buts et délivré une passe décisive en 22 apparitions, dont 18 titularisations.

Bien que ses performances ne soient pas aussi prolifiques que ses 20 buts et 13 passes décisives en 26 matchs lors de la première moitié de saison avec l'Eintracht Francfort, il s'agissait d'un début prometteur, surtout si l'on considère les difficultés d'adaptation souvent rencontrées par les joueurs passant de la Bundesliga à la Premier League.

Marmoush évolue principalement en pointe ou en numéro 10, mais peut également jouer sur l'aile. L'arrivée récente d'Antoine Semenyo à City ne fera donc que réduire davantage son temps de jeu.

Les deuxième et troisième meilleurs buteurs de City en championnat, derrière Erling Haaland, sont Phil Foden (7 buts) et Tijjani Reijnders (5 buts), qui évoluent souvent au poste de numéro 10, poste de prédilection de Marmoush, en soutien de Haaland.

Cela compromet encore davantage les chances de Marmoush de devenir un titulaire indiscutable à City.

Tottenham Hotspur, en manque de talent offensif de premier plan depuis le départ de Heung-min Son la saison dernière, espère faire de Marmoush sa deuxième recrue phare du mois après Conor Gallagher.

Les Spurs occupent actuellement la 14e place de Premier League, ce qui les place sur la voie d'une deuxième saison consécutive dans la deuxième moitié du classement, après leur 17e place la saison dernière.

Ce serait une première pour le club depuis le début des années 2000.

Les Spurs ont déjà investi des sommes importantes dans des attaquants cette saison, avec les arrivées de Xavi Simons, Mohamed Kudus et Mathys Tel cet été.

Marmoush est plus âgé que ces trois joueurs et possède donc une plus grande expérience. De plus, sa capacité à la fois à marquer et à faire des passes décisives pourrait permettre aux Spurs de compenser la perte de puissance offensive subie lors du départ d'Harry Kane au Bayern Munich en 2023.