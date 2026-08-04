Une star de Manchester City déclenche une bataille anglaise sur le mercato

Un an seulement après avoir rejoint Manchester City contre 55 millions d'euros, le Néerlandais Tijjani Reijnders pourrait bien faire ses valises pour quitter l'Etihad Stadium.

Reijnders a été titulaire lors de 19 matches de Premier League la saison dernière (28 rencontres au total), et le milieu de terrain néerlandais suscite l'intérêt d'autres clubs anglais, comme l'a révélé le journaliste italien Fabrizio Romano.

Le spécialiste du mercato a ajouté sur son compte officiel « X » : « Nottingham Forest a manifesté son intérêt pour le joueur néerlandais de 28 ans ces derniers jours. »

Il a également indiqué que Newcastle s'intéresse lui aussi au joueur néerlandais pour renforcer son milieu de terrain, sur fond de départ possible du Brésilien Bruno Guimarães vers Arsenal.

Reste désormais à connaître la position de l'Italien Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, sur un départ de Reijnders, un an après son arrivée en provenance de Milan.



