Une star de Manchester City à Barcelone cet hiver

Hansi Flick ne dispose que de six défenseurs valides au moins jusqu'en avril, date à laquelle Andreas Christensen pourrait faire son retour sur les terrains.

Les Blaugrana auront une capacité de recrutement limitée, leur masse salariale étant déjà supérieure au plafond autorisé. Ils devront donc probablement recourir à la règle des blessures d'urgence, leur permettant d'utiliser 80 % de la masse salariale occupée par le salaire de Christensen pour recruter un joueur jusqu'à la fin de la saison.

Nathan Aké ouvert à un transfert au FC Barcelone

Parmi les joueurs proposés au FC Barcelone figure Nathan Aké, le défenseur néerlandais de Manchester City. Il souhaiterait quitter City en janvier pour obtenir plus de temps de jeu et intégrer l'équipe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026. Selon le quotidien AS, Aké serait ouvert à un prêt au FC Barcelone.

Cependant, en l'état actuel des choses, un transfert d'Aké semble difficile. Manchester City souhaite non seulement inclure Aké dans un éventuel transfert d'Antoine Semenyo, mais privilégie également un transfert définitif. Le FC Barcelone, en revanche, n'envisagerait qu'un prêt, comme l'explique Sport.

Nul doute qu'Aké correspondrait parfaitement au profil recherché par les Blaugrana, si un accord était trouvé. Flick souhaite recruter un joueur gaucher, et Aké possède l'expérience du plus haut niveau, avec six titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions à son actif avec City. Âgé de 30 ans, il peut également évoluer au poste d'arrière gauche, offrant ainsi une certaine polyvalence au Barça.

Actuellement, Flick utilise Gerard Martin en défense centrale, ce qui fait d'Alejandro Baldé le seul choix naturel au poste d'arrière gauche.