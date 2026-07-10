Une star de l’équipe d’Angleterre a répondu avec fermeté aux propos grossiers tenus par Agiri

Anthony Gordon, l’ailier de l’équipe d’Angleterre, a réagi aux propos grossiers tenus par l’ancien sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, dans une séquence largement diffusée lors du match de Coupe du monde entre les deux nations.

Lors d’une pause hydratation en première période, l’ancien sélectionneur s’est d’abord adressé au milieu de terrain Jude Bellingham, puis a interpellé Gordon alors que les deux joueurs se trouvaient près de la ligne de touche, lors de la victoire palpitante de l’Angleterre 3-2 face au Mexique en huitièmes de finale au stade Azteca.

L’entraîneur mexicain, âgé de 67 ans, a alors lancé une remarque grossière à l’attaquant anglais, avant que les deux hommes n’éclatent de rire.

Interrogé par la BBC, l’attaquant a confirmé : « Je me souviens de ce qu’Aguerri a dit. C’était juste une blague. »

Il a ajouté : « Avec toute l’effervescence et la tension qui entouraient la rencontre, c’était juste un moment de détente. »

Il a ajouté : « J’avais juste doublé le défenseur sur la ligne, alors j’ai pris ses mots comme une sorte de compliment. C’est ainsi que je l’ai interprété. »

Il a conclu : « Le match était très tendu, j’ai donc apprécié qu’il discute avec moi et avec Bellingham pendant la rencontre. »

Cette séquence a été l’un des nombreux moments cocasses de la rencontre, largement relayés sur les réseaux sociaux, au même titre que l’interview d’Harry Kane après le match, alors qu’il avait perdu la voix, ou la simulation de blessure du défenseur anglais John Stones.

Après l’élimination en Coupe du monde, Aguerri a quitté la sélection mexicaine, dont les rênes ont été confiées à Rafael Márquez.