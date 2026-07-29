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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

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Une star allemande propose ses services au Barça, avec Flick comme mot de passe

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Goretzka profite de sa relation avec l'entraîneur du Barça

La star allemande Leon Goretzka a proposé ses services au FC Barcelone au cours des dernières heures, exploitant sa relation privilégiée avec son ancien entraîneur Hansi Flick, dans une tentative de sécuriser sa prochaine destination après la fin de son contrat avec le Bayern Munich.

Le journaliste fiable Matteo Moretto a révélé dans l'émission « La Pizarra de Quintana » que l'entourage du milieu de terrain allemand a directement pris contact avec la direction sportive du club catalan, se montrant totalement ouvert à l'idée de rejoindre le projet du Barça, en particulier après la blessure de Frenkie de Jong, victime d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Goretzka est évoqué sur la table du Barça au cours des derniers mois, lui qui recherche un nouveau défi après un long parcours à l'Allianz Arena, marqué la saison dernière par 48 matchs disputés pour un total de 2349 minutes, au cours desquels il a contribué au sacre du Bayern dans tous les titres nationaux et à l'accession en demi-finale de la Ligue des champions.

Goretzka mise beaucoup sur la carte Flick pour trancher sa situation, car le joueur a déjà été l'un des piliers essentiels sous la houlette de l'entraîneur allemand au Bayern Munich entre 2019 et 2021, disputant 64 matchs au cours desquels il a inscrit 15 buts et délivré 18 passes décisives, tout en étant un élément central de l'équipe qui a dominé l'Europe.

Malgré l'attrait de l'opération, s'agissant d'un transfert libre, la position du Barça reste claire pour le moment. Le directeur sportif Deco ne songe pas actuellement à recruter Goretzka et ne prévoit pas de renforcer l'entrejeu, la direction du club estimant que le poste est entièrement couvert et qu'il y a suffisamment de profondeur dans l'effectif pour gérer la longue absence de De Jong.

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La blessure de la star néerlandaise ne changera d'ailleurs pas les plans du club concernant Marc Casadó, la direction continuant de penser que le moment est venu de trouver une porte de sortie pour le jeune joueur, sans le forcer à partir, mais en travaillant à lui assurer un nouveau club.

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