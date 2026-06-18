Une star algérienne ironise : « Si Messi avait été expulsé, on aurait banni l’arbitre de la planète entière ! »

La polémique fait toujours rage quant à la légitimité du carton rouge infligé à Lionel Messi, le capitaine de l'Argentine, lors de la victoire 3-0 contre l'Algérie, dans le cadre de la première journée de la Coupe du monde 2026.

L’incident, survenu lors de la rencontre entre l’Argentine et l’Algérie, a éclaté après un tacle « violent et imprudent » de la star sur le pied d’Aïssa Mandi. Supporters et consultants estiment que l’arbitre aurait dû sortir le carton rouge ou consulter la vidéo (VAR).

De l’avis de Jamal Belamri, ancien défenseur international algérien, interrogé sur le plateau de l’émission « Dorina Ghir » : « L’arbitre a fait preuve d’une grande indulgence envers Messi, qui méritait d’être expulsé au vu de la violence de son tacle. »

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Il a ajouté : « L’arbitre n’a pas osé prendre cette décision et a décidé de fermer les yeux sur cette action, mais la vidéo n’est tout simplement pas intervenue. »

Sur un ton sarcastique, il a ajouté : « Si Messi avait été expulsé, l’arbitre aurait été banni de la planète foot, et on peut le comprendre, car il avait en face de lui l’une des plus grandes stars de l’histoire du ballon rond. »

Interrogé sur le onze algérien, il a estimé que « Vladimir Petković s’est trompé en ne lançant pas Mahrez dès le coup d’envoi ».

Pour conclure, il a lancé : « Il faut redresser la barre lors du prochain match contre la Jordanie et aligner Mahrez dès le début, car c’est un joueur formidable qui nous apportera une grande force. »