Une somme incroyable : le Real Madrid engrange une fortune colossale grâce à la vente de ses joueurs cet été

Le Real Madrid a réalisé d'importantes recettes grâce aux joueurs de son académie lors de l'actuel mercato estival, le total des ventes des anciens du centre de formation s'approchant des 200 millions d'euros. Une nouvelle confirmation de la réussite du club espagnol à transformer son investissement dans les jeunes talents en une ressource financière importante, tout en conservant, dans plusieurs transactions, des pourcentages sur les droits des joueurs.

Selon le quotidien espagnol « As », l'attaquant Jacobo Ortega a été le dernier des anciens de l'académie du Real Madrid à quitter le club cet été, après son transfert à Strasbourg pour 10 millions d'euros, le club conservant un pourcentage sur ses droits. Cette transaction s'ajoute à une série de départs qui ont porté le total des recettes du club issues de ses anciens joueurs à près de 200 millions d'euros.

L'Argentin Nico Paz est en tête de la liste des transactions les plus lucratives pour le Real Madrid, après que Côme a versé 60 millions d'euros pour les 50 % des droits du joueur que le club madrilène détenait encore, devenant ainsi la plus importante recette individuelle issue des ventes de l'académie cet été.

Gonzalo García occupe la deuxième place, après son transfert à Fulham pour 40 millions d'euros, contre 70 % de ses droits, tandis que son coéquipier César Palacios a rejoint le même club anglais pour 10 millions d'euros, le Real Madrid conservant une partie des droits du joueur.

Le Real Madrid a également perçu 20 millions d'euros grâce au transfert de Víctor Muñoz d'Osasuna à Liverpool, le club ayant conservé une partie des droits du joueur, tandis que le transfert de Mario Gila à Milan s'est élevé à 15 millions d'euros, soit la même somme que celle obtenue par le club pour le transfert d'Álvaro Rodríguez à Bournemouth.

La liste des transactions comprend aussi Álex Jiménez, transféré à Bournemouth pour 10 millions d'euros, Víctor Valdepeñas à la Fiorentina pour 8 millions d'euros, Fran García au Real Betis pour 4 millions d'euros, ainsi que Mario Martín, transféré à Getafe pour 3,5 millions d'euros, et Fran González, parti à Séville pour 3 millions d'euros.

Ces mouvements reflètent la stratégie du Real Madrid dans la gestion des anciens de son académie : les retombées de la formation des talents ne se limitent pas à leur utilisation au sein de l'équipe première, mais s'étendent à la réalisation de gains financiers importants lors de leur transfert vers d'autres clubs, tout en conservant parfois des pourcentages sur les droits des joueurs, ce qui permet au club de générer des revenus supplémentaires à l'avenir.