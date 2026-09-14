La cour d'appel de Paris a condamné ce lundi le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, à verser 60 000 euros à son ancien club, le Paris Saint-Germain.

Selon le journal « L'Équipe », cette décision vise à compenser les pertes financières subies par le Paris Saint-Germain en raison des problèmes de trésorerie auxquels il a été confronté au printemps 2025, lorsque les avocats du joueur ont gelé les comptes bancaires du club à titre conservatoire afin de garantir le paiement des primes contestées.

Bien que la cour ait reconnu les coûts liés à l'ouverture d'une ligne de crédit d'urgence, elle a rejeté les autres demandes du club parisien. Les juges ont en effet débouté le Paris Saint-Germain de ses prétentions à une indemnisation pour préjudice moral, d'image ou de réputation, estimant que les risques de troubles internes ou de sanctions de la FIFA invoqués par la direction étaient sans fondement.

Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans un litige que l'on croyait clos. En août 2024, après avoir rejoint le Real Madrid au terme de longues négociations de transfert, Kylian Mbappé avait réclamé 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain, correspondant aux primes et bonus que le club refusait, selon lui, de lui verser.

Malgré le soutien de la commission juridique de la Ligue espagnole, les choses se sont enlisées, si bien que Mbappé a saisi le conseil de prud'hommes au printemps 2025.

Dans l'intervalle, ses avocats ont engagé une procédure de saisie conservatoire sur les comptes du club. Cette mesure, prise de manière unilatérale — le club n'en ayant pas été informé au moment où l'ordonnance a été rendue —, permet de geler les fonds en attendant qu'un jugement soit rendu. Il s'agit d'un dispositif utile pour garantir la capacité du créancier à recouvrer ses créances à l'avenir, à condition toutefois que cette mesure soit justifiée par la situation financière de la société.

De son côté, le club a réagi avec colère, estimant qu'il disposait de ressources financières suffisantes pour faire face à toute condamnation, et a affirmé que le camp de Mbappé n'avait sollicité ces saisies qu'à « des fins médiatiques ».

Le Paris Saint-Germain a obtenu la levée de ces saisies en mai puis, six mois plus tard, en décembre 2025, le conseil de prud'hommes a condamné le club français à verser 61 millions d'euros à Mbappé, une décision à laquelle le club s'est plié à contrecœur.

Près d'un an plus tard, c'est au tour de Mbappé d'indemniser le Paris Saint-Germain, bien qu'à hauteur d'un montant nettement inférieur. Le 3 septembre 2026, la cour d'appel de Paris a condamné le joueur à verser 60 000 euros à son ancien club en réparation de la « rupture de trésorerie » durant la période de saisie des actifs, qui a duré 45 jours, entre le 10 avril et le 25 mai 2025.

Le Paris Saint-Germain a été contraint de rechercher une ligne de crédit en toute dernière minute « pour couvrir ses besoins de financement courants », ce qui lui a coûté de l'argent.

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