Une somme dérisoire : combien Al-Ittihad va-t-il récolter du départ de Mitaj ?

Des rapports de presse ont révélé le montant que percevra le club d'Al-Ittihad après s'être séparé des services de son latéral albanais Mario Mitaj lors de l'actuelle fenêtre de transferts estivale.

Le club de Gênes avait annoncé, hier vendredi, avoir engagé Mitaj sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine, avec une clause permettant son achat définitif à l'issue de la période de prêt.

Le journaliste italien Francesco Guerrieri a indiqué que Gênes paierait deux millions d'euros pour le prêt du latéral albanais, tandis qu'il pourra recruter le joueur définitivement pour 4,5 millions d'euros.

Le journaliste italien a précisé, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X », que la clause de recrutement définitif sera optionnelle et non obligatoire, dans le cas où Mitaj brillerait et parviendrait à convaincre l'entraîneur italien Daniele De Rossi.

Le joueur de 23 ans avait rejoint Al-Ittihad à l'été 2024, en provenance du Lokomotiv Moscou russe, et avait réussi à remporter le doublé championnat-Coupe du Roi lors de l'avant-dernière saison.

Mitaj devrait rejoindre les entraînements de Gênes dans les prochaines heures, en prélude au début de son parcours officiel avec l'équipe, en vue du coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison.