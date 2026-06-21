Une soirée légendaire pour le gardien de Curaçao face à l'Équateur

Eloy Room a réalisé l’une des performances les plus exceptionnelles d’un gardien dans l’histoire de la Coupe du monde. Grâce à ses arrêts, il a permis à Curaçao d’obtenir un précieux match nul et vierge face à l’Équateur, lors de la deuxième journée de la phase de groupes disputée dimanche matin.

Le portier a repoussé pas moins de 15 tirs cadrés, établissant ainsi le record du nombre d’arrêts (hors prolongation) en une rencontre de Coupe du monde depuis 1966, d’après les données d’Opta.

Il a ainsi égalé le record historique de 15 arrêts en une rencontre, initialement établi par l’Américain Tim Howard face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, avant que ce dernier n’atteigne 16 arrêts après la prolongation, d’après les données de Mr. Chip.

Dès la première période, il avait déjà réalisé 6 arrêts, soit le total le plus élevé pour un gardien lors d’une seule mi-temps dans cette Coupe du monde 2026.

Grâce à lui, l’Équateur a également établi un record inédit dans l’histoire de la compétition : son équipe est devenue la première à cadrer 15 tirs lors d’un même match de Coupe du monde sans trouver le chemin des filets.

L’ancien record était détenu par les Pays-Bas, qui avaient cadré 13 tirs sans marquer contre le Pérou en 1978.

En préservant ses cages inviolées, Rom a offert à Curaçao un point précieux et inscrit son nom dans les annales du Mondial grâce à l’une des performances individuelles les plus remarquables jamais réalisées par un gardien dans l’histoire de la compétition.