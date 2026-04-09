Une situation délicate… Les déclarations de Mourinho attisent la polémique à Benfica

Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027, l’entraîneur portugais José Mourinho n’en voit pas moins son avenir menacé.

Selon le journal AS, des incertitudes planent sur son avenir, malgré un bilan impeccable en Liga Portugal (16 victoires, 8 nuls).

La polémique enfle à chaque fois qu’il s’en prend à un élément du club ; récemment, il a critiqué ses joueurs tout en adressant, entre les lignes, des recommandations à la direction pour assainir l’avenir.

Selon le quotidien espagnol, chacune de ses sorties médiatiques met le feu aux poudres, même si le technicien a déjà utilisé son autorité pour calmer le jeu.

Selon le quotidien espagnol, le principal facteur susceptible de précipiter son départ réside dans son contrat.

Arrivé en septembre 2025 avec un engagement courant jusqu’en 2027, le technicien dispose d’une clause lui permettant de partir sans indemnité.

Alors que l’avenir du Benfica et de son entraîneur semble suspendu à un fil, les objectifs restants d’ici la fin de la saison, ainsi que les ambitions futures du club, pourraient s’avérer décisifs.

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