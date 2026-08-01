Une seule étape sépare Ayman Hussein d'une nouvelle expérience professionnelle

L'attaquant international irakien Ayman Hussein s'apprête à vivre une nouvelle aventure professionnelle en Asie centrale, lui qui n'est plus qu'à quelques pas de porter le maillot du club ouzbek du Pakhtakor, à la suite d'un accord définitif trouvé entre les deux parties lors de l'actuel mercato estival.

Le capitaine des Lions de Mésopotamie devrait poser ses valises dans la capitale Tachkent samedi prochain, afin de passer la traditionnelle visite médicale obligatoire et de signer officiellement le contrat qui le liera au prestigieux club ouzbek.

Cette étape intervient après qu'Ayman Hussein a bouclé la saison 2025-2026 avec le club irakien d'Al-Karma, ayant décidé de rejoindre une nouvelle destination à l'étranger pour poursuivre sa carrière professionnelle loin du championnat national.

Le buteur irakien avait reçu ces derniers temps de multiples propositions de clubs locaux, en tête desquels Al-Quwa Al-Jawiya et Erbil, ainsi que d'autres offres émanant de formations du championnat irakien de première division, mais il a préféré toutes les décliner au profit d'une expérience à l'étranger.

En concluant ce transfert, Ayman Hussein rejoindra la liste des joueurs irakiens ayant représenté le Pakhtakor à travers son histoire, devenant le troisième de cette série après Bashar Resan et Zaid Tahseen, qui ont tous deux déjà porté les couleurs du géant ouzbek.

Ce transfert est perçu comme une précieuse opportunité pour l'attaquant irakien de prouver sa valeur dans un environnement compétitif différent et de contribuer aux ambitions du Pakhtakor sur les plans national et continental lors de la saison prochaine.