Après avoir été sacré champion d’Écosse samedi, le Celtic a également conquis la Coupe d’Écosse. En finale, à Hampden Park, le club de Glasgow a dominé Dunfermline Athletic 3-1 grâce à des réalisations de Daizen Maeda, Arne Engels et Kelechi Iheanacho. Josh Cooper a toutefois réduit l’écart.

Le week-end dernier, le Celtic avait déjà décroché son 56^e titre de champion en battant 3-1 Heart of Midlothian lors de la dernière journée.

Une semaine plus tard, les hommes de Martin O’Neill avaient l’occasion d’enchaîner immédiatement avec la Coupe d’Écosse. Pour cela, ils devaient battre Dunfermline, quatrième de la deuxième division écossaise cette saison.

Même si Dunfermline avait réussi l’exploit d’atteindre la finale, le Celtic était largement favori, et les faits ont confirmé cette étiquette.

Dès la 18e minute, Maeda a ouvert le score : lancé par une longue balle d’Alistair Johnston, il a profité d’une erreur de John Tod pour se présenter seul face à Aston Oxborough et pousser le ballon au fond des filets (1-0).

D’une belle frappe lointaine, Engels a porté le score à 2-0 et Iheanacho a définitivement scellé l’issue de la rencontre en deuxième période en inscrivant le 3-0 d’une belle manière. Le 3-1 de Cooper, qui a eu la chance de voir le ballon lui arriver dans les pieds, n’a été qu’un but pour les statistiques.

Le Celtic décroche ainsi sa 43e Coupe d’Écosse, revenue à Aberdeen l’an passé, tandis que Dunfermline reste bloqué à deux succès, obtenus en 1961 et 1968.