Une seconde période maîtrisée… Deschamps dévoile son plan pour dominer le Sénégal

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, s’est dit satisfait de la performance des Bleus lors de la seconde période face au Sénégal, et a dévoilé la stratégie qui leur a permis de remporter leur premier match de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus ont pourtant connu une première période timide face au Sénégal, conclue sur un score nul et vierge, avant de monter en puissance après la pause. Portés par un doublé de leur capitaine Kylian Mbappé, ils ont finalement dominé les Lions 3-1 lors de la première journée du groupe J.

Au micro de « BeIN Sports », il a confié : « C’est un soulagement. Nous étions un peu inquiets et tendus en première période face à une équipe solide. »

Interrogé par le site Foot Mercato, il a expliqué la clé du renversement : « Quand nous avons libéré les mouvements en permutant les positions d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise, beaucoup de choses ont changé. »

Il a ajouté : « Parcula est également devenu une véritable menace dès son entrée en jeu », rappelant que la star du Paris Saint-Germain a inscrit le deuxième but des Bleus après avoir remplacé Ousmane Dembélé.

Il a conclu : « Gagner le premier match est toujours agréable, surtout devant tant de supporters français venus de loin et ayant consenti de gros efforts financiers. »

Il a conclu : « Ce n’est qu’un premier match, mais nous allons en profiter quoi qu’il arrive. »

Les Bleus défieront l’Irak lors de la deuxième journée, puis concluront leur parcours par une rencontre face à la Norvège.