Un rapport de presse a révélé la possibilité de voir Lionel Messi, la légende de l'Argentine, et Cristiano Ronaldo, la star du Portugal, réunis au sein d'une même équipe.

Selon le réseau « tnt sports », cela pourrait se produire lors du match de retraite de Carlos Tevez, prévu en décembre prochain, après que ce dernier a tenu plusieurs réunions avec la direction de Boca Juniors au sujet des détails de la rencontre. « L'Apache » compte en effet inviter les deux stars à y participer ensemble.

La carrière de Carlos Tevez est extrêmement riche : les estimations indiquent qu'il invitera près de 60 joueurs avec lesquels il a partagé le vestiaire dans des clubs comme West Ham, Manchester City, Manchester United, la Juventus et Boca Juniors, sans oublier bien sûr la sélection argentine.

En cas de présence de Ronaldo et Messi, l'événement serait exceptionnel et inédit, avec la participation de joueurs qui ont dominé toute une génération du football.

« L'Apache » a mis un terme à sa carrière professionnelle en juin 2022, après un bref passage dans le football chinois puis un retour au club de Boca Juniors, où il a réussi à remporter 11 titres, à inscrire 94 buts et à disputer 279 matchs au cours de sa carrière.

Depuis sa retraite, Tevez est resté lié au monde du football, mais par la voie de l'entraînement, avec des expériences dans des clubs comme Rosario Central, Independiente et Talleres de Córdoba.

La date provisoire d'ouverture des portes du stade de la Bombonera pour cet immense événement est fixée au week-end des 12 et 13 décembre, ou, en cas d'impossibilité, aux 18 et 19 décembre, afin d'éviter tout chevauchement avec la fin du championnat professionnel argentin, d'autant plus que Boca Juniors pourrait disputer des matchs ces jours-là, ce qui empêcherait de dégager un créneau pour organiser le match d'adieu de Tevez.



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