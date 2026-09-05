L'international marocain Ayoub El Kaabi a été victime d'une blessure grave et impressionnante lors du match de son équipe, l'Olympiakos, face à Volos, ce samedi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat grec. Une scène choquante, après que sa jambe gauche a subi une violente torsion à la suite d'un choc brutal avec le gardien adverse.

La blessure est survenue juste avant la fin de la première mi-temps. El Kaabi s'est élancé vers le ballon et a réussi à le toucher avant l'arrivée du gardien de Volos, Marios Siampanis, mais ce dernier est retombé de tout son poids sur la jambe de l'attaquant marocain, qui s'est violemment tordue sous la force de l'impact, dans un climat de stupeur parmi les joueurs et les supporters.

El Kaabi s'est écroulé au sol, en proie à la douleur, avant que le staff médical n'intervienne rapidement pour lui porter secours, tandis que les images relayées ont révélé la gravité de la blessure et la violence de la torsion subie par sa jambe gauche. L'attaquant marocain a été contraint de quitter le terrain sur une civière, sous les applaudissements des supporters, remplacé par Armando Gonzalez.

Les conséquences de l'action ne se sont pas limitées à la blessure d'El Kaabi, puisque l'arbitre a accordé un penalty en faveur de l'Olympiakos à la suite de l'intervention. Jota Silva s'est chargé de le transformer avec succès, avant de célébrer son but de manière émouvante et de le dédier à son coéquipier marocain, une scène qui a reflété l'ampleur de l'émotion suscitée au sein de l'équipe par sa blessure.

Après avoir quitté le terrain, Ayoub El Kaabi a été directement transporté à l'hôpital pour y passer les examens médicaux nécessaires, afin de déterminer la nature de la blessure et d'en évaluer la gravité.

L'Olympiakos et les supporters marocains attendent la publication du diagnostic médical officiel, qui révélera les détails de la blessure d'El Kaabi et la durée probable de son absence des terrains, d'autant que les premières images de la blessure ont suscité de vives inquiétudes quant à une possible grave fracture à la jambe.