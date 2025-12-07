"Une scène de crime", Slot accable Konaté

Les Reds ont gâché leur avantage à deux reprises, concédant ainsi de précieux points en Premier League à Elland Road. L'international français a été fautif à deux reprises.

Liverpool était en grande forme après le doublé éclair d'Ekitike.

Soucieux de renouer avec la victoire après le match nul 1-1 concédé mercredi face à Sunderland, Liverpool a pris deux buts d'avance en début de seconde période contre Leeds grâce à un doublé rapide de l'attaquant Hugo Ekitike.

N'ayant plus marqué en championnat depuis son but lors de la victoire 2-1 contre Everton dans le derby du Merseyside en septembre, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort et du Paris Saint-Germain, titulaire à la place d'Alexander Isak, a inscrit deux buts en deux minutes.

Konaté en difficulté alors que les Reds gâchent deux fois leur avantage face à Leeds

Alors que Liverpool semblait maîtriser la rencontre, Konaté a offert à Leeds l'opportunité de revenir dans le match sur penalty après avoir fauché l'ailier Wilfried Gnonto dans la surface.

L'ancien attaquant d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, a transformé le penalty, avant que le défenseur central des Reds, Konaté, ne recule devant le milieu de terrain de Leeds, Anton Stach, permettant à l'Allemand de décocher une frappe puissante à l'intérieur de la surface, trompant ainsi le gardien Alisson.

Dans une ambiance électrique à Elland Road, Liverpool a fait preuve d'un grand caractère pour reprendre l'ascendant, Dominik Szoboszlai inscrivant ce qui semblait être le but de la victoire après une course effrénée depuis le milieu de terrain.

Mais Konaté a semblé de nouveau commettre une erreur dans les dernières minutes, baissant la garde au moment où un corner rentrant a trouvé le milieu de terrain de Leeds, Ao Tanaka, qui a marqué son deuxième but de la semaine à la sixième minute du temps additionnel.

Slot admet que Konaté a commis plusieurs erreurs lors de la saison 2025-2026.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, suite à un résultat décevant, l'entraîneur de Liverpool, Slot, a défendu l'effort de Konaté, tout en admettant que l'ancien joueur du RB Leipzig avait souvent été le principal responsable des incidents survenus cette saison pour son équipe.

« Malheureusement pour lui [Konaté], il fait beaucoup de choses bien, mais il a été un peu trop souvent au cœur du problème », a déclaré Slot. « Aujourd'hui, c'était un tacle volontaire ; il a tout essayé pour bloquer le centre. »