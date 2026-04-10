Une sanction cachée plane sur la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid

L'arbitre roumain Ştefan Covaci a été au cœur d'une vive polémique lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Le club catalan a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA, contestant un penalty non sifflé pour une main de Pobel et l’expulsion de Pau Kubarsi, éléments ayant selon lui influencé la rencontre perdue 2-0.

Selon l’expert arbitral Isaac Futo, interrogé par le journal Mundo Deportivo dans l’émission El Partidazo de Cope, Kovács risque désormais une suspension pour le reste de la compétition.

Futo a déclaré : « Kovac va être suspendu et n'arbitrera plus aucun match jusqu'à la fin de la Ligue des champions. »

Il précise : « La suspension de Kovac n’est pas due à la scène où Barcelone a réclamé un penalty, mais au fait qu’il n’ait pas immédiatement expulsé Kubarsi. »

Pour l’UEFA, l’erreur la plus grave est la gestion de l’expulsion : Kovac a d’abord sorti un carton jaune, puis, après intervention du VAR, a finalement exclu le défenseur.

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