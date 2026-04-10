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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Une sanction cachée plane sur la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Espagne

L'arbitre roumain Ştefan Covaci a été au cœur d'une vive polémique lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Le club catalan a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA, contestant un penalty non sifflé pour une main de Pobel et l’expulsion de Pau Kubarsi, éléments ayant selon lui influencé la rencontre perdue 2-0.

Selon l’expert arbitral Isaac Futo, interrogé par le journal Mundo Deportivo dans l’émission El Partidazo de Cope, Kovács risque désormais une suspension pour le reste de la compétition.

Futo a déclaré : « Kovac va être suspendu et n'arbitrera plus aucun match jusqu'à la fin de la Ligue des champions. »

Il précise : « La suspension de Kovac n’est pas due à la scène où Barcelone a réclamé un penalty, mais au fait qu’il n’ait pas immédiatement expulsé Kubarsi. »

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Pour l’UEFA, l’erreur la plus grave est la gestion de l’expulsion : Kovac a d’abord sorti un carton jaune, puis, après intervention du VAR, a finalement exclu le défenseur.

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