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Une rupture du ligament croisé frappe une star marocaine dans les stades du Golfe

Al-Shamal
Stars League
M. Hrimat
Qatar
Maroc

Le club qatari d'Al-Shamal a annoncé, ce samedi, que son joueur marocain Mohamed Rabie Hrimat souffrait d'une rupture des ligaments croisés.

Hrimat s'est blessé lors du match d'Al-Shamal face à Al-Gharafa, en deuxième journée du championnat du Qatar, qui s'est soldé par une victoire d'Al-Shamal sur le score de 3-1.

Al-Shamal a indiqué, sur son site officiel, que les examens médicaux avaient confirmé une rupture des ligaments croisés chez Hrimat.

Le club qatari a poursuivi : « Le joueur marocain va subir une intervention chirurgicale, à l'issue de laquelle la date de son retour sur les terrains sera fixée. »

Hrimat, âgé de 32 ans, avait rejoint les rangs d'Al-Shamal lors du mercato estival actuel, en provenance de l'AS FAR, sachant que son contrat avec le club qatari court jusqu'à l'été 2028.

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Hrimat avait fortement attiré l'attention après ses performances remarquées avec la sélection du Maroc lors de la Coupe arabe 2025, qui s'est achevée par le sacre du Maroc au Qatar.

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