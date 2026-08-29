Le club qatari d'Al-Shamal a annoncé, ce samedi, que son joueur marocain Mohamed Rabie Hrimat souffrait d'une rupture des ligaments croisés.

Hrimat s'est blessé lors du match d'Al-Shamal face à Al-Gharafa, en deuxième journée du championnat du Qatar, qui s'est soldé par une victoire d'Al-Shamal sur le score de 3-1.

Al-Shamal a indiqué, sur son site officiel, que les examens médicaux avaient confirmé une rupture des ligaments croisés chez Hrimat.

Le club qatari a poursuivi : « Le joueur marocain va subir une intervention chirurgicale, à l'issue de laquelle la date de son retour sur les terrains sera fixée. »

Hrimat, âgé de 32 ans, avait rejoint les rangs d'Al-Shamal lors du mercato estival actuel, en provenance de l'AS FAR, sachant que son contrat avec le club qatari court jusqu'à l'été 2028.

Hrimat avait fortement attiré l'attention après ses performances remarquées avec la sélection du Maroc lors de la Coupe arabe 2025, qui s'est achevée par le sacre du Maroc au Qatar.

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