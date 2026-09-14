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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Une remontada spectaculaire : l'Inter renverse l'Udinese et reprend la tête de la Serie A

Inter
Udinese
Serie A
Italie

La bande de Kivu ne fait pas de cadeaux à ses adversaires

L'Inter Milan a signé une large victoire face à l'Udinese sur le score de 5-3, ce lundi, lors de la quatrième journée de Serie A.

L'Udinese a ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de James Abankwah à la 9e minute, avant que Jurgen Ekkelenkamp n'ajoute le deuxième but à la 16e minute.

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L'Inter a entamé sa remontée grâce à un but de Carlos Augusto à la 26e minute, avant que Nicolò Barella n'égalise avec un deuxième but à la 35e minute.

Les Nerazzurri ont pris l'avantage pour la première fois de la rencontre par l'intermédiaire de Marcus Thuram à la 57e minute, et Pio Esposito a ajouté le quatrième but à la 67e minute.

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Le remplaçant ivoirien Ange-Yoan Bonny a clôturé le festival de buts de l'Inter dans cette rencontre en inscrivant le cinquième à la 79e minute, tandis qu'Idrissa Gueye a marqué un but honorifique pour l'Udinese dans le temps additionnel.

L'Inter est ainsi revenu en tête du classement de la Serie A avec 12 points, à égalité avec la Roma, tandis que l'Udinese est resté à la 13e place avec 4 points.


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