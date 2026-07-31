Le FC Barcelone a finalisé le recrutement du jeune Belge Jesse Bisiwu, joueur du Club Bruges, après que le footballeur âgé de 18 ans a signé son contrat avec le club catalan ce vendredi, dans les bureaux de la cité sportive de Sant Joan Despí.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le Barça devrait officialiser la transaction ce vendredi.

L'accord entre le Barça et le Club Bruges au sujet de Jesse Bisiwu était acquis depuis plusieurs jours, et il ne restait plus qu'à régler certains détails contractuels, désormais résolus.

Le journal a indiqué que le prometteur ailier gauche belge a signé cet après-midi avec le Barça après avoir passé la visite médicale, avant de quitter la cité sportive à pied en compagnie de ses agents pour aller déjeuner, tandis que Deco l'attendait au sein des installations du club.

Le montant du transfert du joueur belge s'élève à environ 8,5 millions d'euros que versera le Barça, en plus d'un pourcentage de 20 % accordé au Club Bruges sur le montant de toute future revente du joueur.

La percée et la vitesse sur le côté gauche figurent parmi les principaux points forts de Bisiwu.

Mundo Deportivo avait déjà révélé, le 8 juillet, que le Barça menait une offensive appuyée pour recruter Bisiwu, le club ayant fait de cette opération une priorité au vu de sa qualité technique et de son bon gabarit physique — il mesure 1,85 mètre —, ainsi que de son important potentiel de développement futur.

Bisiwu obtiendra une licence avec l'équipe réserve, mais il s'inscrira dans la dynamique de l'équipe première compte tenu du grand potentiel qui est le sien.