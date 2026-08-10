Durant la période de préparation du FC Barcelone pour la nouvelle saison, une série d'incidents plus nombreux que prévu se sont accumulés.

Le club catalan a d'ailleurs été contraint d'annuler le match amical contre Preston North End lors de son stage en Angleterre, après que le club anglais a proposé de disputer la rencontre avec les joueurs de son équipe réserve en raison du grand nombre d'absents dans ses rangs.

Quelques jours plus tard, un deuxième contretemps est survenu avec l'annulation du match amical qui devait se tenir le 15 août au Maroc.

Le Barça a dû rechercher rapidement un remplaçant, et a trouvé en Bâle son nouvel adversaire pour dimanche prochain.

Le journal Sport a indiqué : « Alors qu'il semblait que le calendrier des matches était revenu à la normale, un nouveau problème est apparu, lié au match amical de Bâle. »

L'immense intérêt suscité par la visite du Barça au stade Saint-Jacques-Parc a fait que le système de vente de billets du club suisse a dépassé sa capacité d'accueil, contraignant le club à prendre une décision décisive.

Bâle a annoncé ce lundi qu'il avait temporairement suspendu la vente publique des billets pour le match amical contre le Barça.

Le club suisse a expliqué que ses serveurs n'avaient pas pu supporter le volume des demandes reçues au cours des dernières heures, la demande ayant été exceptionnelle.

Selon le communiqué publié par Bâle, les rafraîchissements répétés de la page du site par les supporters ont conduit à l'envoi de requêtes vers les serveurs du club de l'ordre de centaines de millions.

Le club a tenté, durant l'après-midi, d'augmenter progressivement la capacité de ses systèmes afin de poursuivre la vente, mais les mesures prises n'ont pas été suffisantes.

Face à cette situation, Bâle a décidé d'arrêter la vente et de se préparer à la rouvrir avec des ressources et des moyens plus importants ; la vente des billets reprendra demain mardi.

La vente des billets se poursuivra exclusivement via sa plateforme en ligne, et Bâle a averti qu'il ne pourrait pas traiter les demandes formulées par téléphone, par courrier électronique, par les réseaux sociaux ou par tout autre canal.

Le problème de vente des billets n'affecte pas, pour l'instant, la tenue du match, le Barça maintenant toujours sa visite au stade Saint-Jacques-Parc dimanche prochain.