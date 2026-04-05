Le Maroc a été le théâtre d'un exploit historique réalisé par une étoile montante espagnole du tennis.

Le journal « Marca » a déclaré : « Le tennis espagnol et mondial a découvert un nouveau talent en la personne de Rafael Khoudar, qui, à l’âge de 19 ans, a remporté son premier titre sur le circuit ATP sur terre battue lors de l’Open de Marrakech 250. »

Elle a ajouté : « Personne n’avait jamais réalisé cet exploit à un si jeune âge. Sa victime a été le vétéran Marco Tronchetti (6-3, 6-2), qui avait déjà accompli un exploit remarquable en atteignant sa première finale à 36 ans, d’autant plus qu’il s’était qualifié depuis les qualifications. »

Le Maroc convient bien aux Espagnols... En effet, la liste des vainqueurs de la compétition, lancée en 1984, compte déjà David de Miguel (1986), Tomás Carbonell (1996), Alberto Martín (1999), Fernando Vicente (2000), Santiago Ventura (2004), Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011, 2012 et 2018), Tommy Robredo (2013), Guillermo García López (2014) et Roberto Carballés (2023).

Godard est devenu le premier joueur espagnol à remporter un titre, à l'exception de Carlos Alcaraz, depuis la victoire de Roberto Bautista sur le court d'Anvers.

542 jours se sont écoulés depuis la victoire de Bautista, et cela semblait long d’attendre de voir quelqu’un monter sur la plus haute marche du podium aux côtés de l’actuel numéro un mondial.

Le nouveau roi du tournoi de Marrakech rejoint João Fonseca parmi les vainqueurs nés en 2006.

Il est seulement le sixième Espagnol à remporter un titre avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans, après Rafael Nadal, Alcaraz, Carlos Moya, Ferrero et Robredo.

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