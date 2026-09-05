Une promesse audacieuse de Rice enflamme les supporters d'Arsenal

La star du milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, s'est engagée à se teindre les cheveux si l'équipe parvenait à conserver son titre et à remporter de nouveau la Premier League anglaise cette saison.

L'international anglais avait joué un rôle central dans le sacre d'Arsenal la saison dernière, un titre qui était le premier du club londonien depuis 2004. Sous la houlette de son entraîneur Mikel Arteta, l'équipe aspire à rééditer cet exploit et à défendre son titre, après un début en force de la saison (2026-2027) marqué par deux victoires lors des deux premières journées.

Malgré sa participation éreintante avec l'équipe d'Angleterre et son parcours jusqu'aux stades avancés de la dernière Coupe du monde, disputée sur le continent nord-américain cet été, le joueur de 27 ans a été titulaire lors des deux matches d'ouverture d'Arsenal, avant de faire cette promesse audacieuse devant un groupe de jeunes supporters du club lors d'une rencontre qui les a réunis avec lui.

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En réponse à la question d'un enfant lui demandant s'il était prêt à se teindre les cheveux en rouge et blanc en cas de titre, Rice a répondu en souriant, selon le journal britannique The Sun : « Je vais conclure un accord avec toi : je mettrai des mèches rouges dans mes cheveux. » L'enfant a accepté l'offre dans une ambiance joyeuse qui a apporté un certain soulagement au milieu de terrain, lequel a ajouté en riant : « Marché conclu, je suis très enthousiaste. »

Cette scène a suscité une large réaction de la part des supporters d'Arsenal sur les réseaux sociaux, l'idée leur ayant rappelé les souvenirs de la légende du club Freddie Ljungberg, connu pour sa célèbre coiffure rouge durant son âge d'or avec l'équipe. De nombreux supporters ont commenté avec humour, réclamant aux joueurs de décrocher le titre pour voir Rice sous ce nouveau look.