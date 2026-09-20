Jamie Carragher, l'ancienne star de Liverpool, estime qu'il faut écarter Florian Wirtz, le milieu des Reds, après « l'une de ses pires prestations » sous le maillot rouge lors du match face à Bournemouth dimanche soir, qui s'est soldé par une victoire de Liverpool (1-0).

La star allemande, dont la valeur s'élève à 116 millions de livres sterling, a déçu les attentes depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, et Carragher n'a pas du tout été séduit par son rendement avec les Reds.

Carragher a déclaré, dans son nouveau podcast The Jamie Carragher Podcast : « C'était l'une des pires prestations que je lui ai vues sous le maillot de Liverpool. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « J'avais critiqué la faiblesse de ses statistiques. Mais d'habitude, quand on regarde Wirtz, on trouve un joueur élégant et organisé, qui conserve le ballon, et il y a des choses qui plaisent chez lui. Il se sort de situations difficiles où l'on s'attend généralement à ce que votre joueur perde le ballon. »

Et de poursuivre : « Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne pense pas que Wirtz traverse une mauvaise passe depuis son arrivée à Liverpool. En réalité, je crois que ce que nous voyons, c'est sa vraie nature. »

Les commentaires de Carragher ont révélé à quel point Wirtz a fait peu de choses pour convaincre les gens de ses talents en Angleterre, l'expert de Sky ajoutant qu'il ne voit tout simplement pas « comment il ferait mal » aux équipes.

Carragher a ajouté, dans le cadre de son évaluation cinglante : « Je pense que l'écart qu'il doit combler pour justifier ce que les gens attendaient est bien trop grand. On ne peut pas y arriver. »

Et de continuer : « Même s'il progresse un peu et parvient à ce niveau, cela ne correspond toujours pas à ce que Liverpool pensait obtenir. »

Il a poursuivi : « L'affaire ne se limite pas à Wirtz seul, elle va au-delà et implique d'autres conséquences. Car lorsqu'il joue au poste de meneur de jeu, cela signifie que Dominik Szoboszlai devra évoluer au milieu de terrain. Je ne pense pas que Szoboszlai soit un milieu de terrain, je ne le pense pas. »

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, se prépare désormais à une trêve internationale de trois semaines, avec beaucoup de réflexion en tête avant le retour à la compétition face au leader du championnat, Manchester City, le 11 octobre.

Carragher a renchéri : « Iraola doit prendre une décision ici. Wirtz ne ferait pas partie de mon équipe à Liverpool. »

Il a souligné : « Je pense que le match face à Bournemouth était un match important pour Wirtz. Parce que s'il ne livre pas une bonne prestation (face à Bournemouth), il bénéficiera d'une pause de trois semaines. »

Il a nuancé : « Au moment de notre retour, nous serons déjà entrés dans le mois d'octobre. Et avant même de nous en rendre compte, Noël arrivera dans six à huit semaines, ou nous aurons le sentiment d'approcher de Noël. Il doit faire quelque chose ! »

Il a conclu ses propos : « Wirtz ne ferait pas partie de mon équipe à Liverpool. Quant au match face à Manchester City à domicile, je ne peux pas l'aligner dans l'équipe. »

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