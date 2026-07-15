La finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Espagne à l'Argentine, marquera un événement historique sans précédent dans l'histoire de la compétition.

Les sélections espagnole et argentine, qui ont éliminé la France puis l’Angleterre, s’affronteront dimanche prochain pour le titre suprême.

Selon les données d’Opta, c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une finale oppose les tenants du titre de l’Euro et de la Copa América.

Les Espagnols avaient conquis l’Euro 2024 en dominant l’Angleterre en finale, tandis que les Argentins s’étaient adjugé la Copa América aux dépens de la Colombie.

Les deux sélections devaient initialement s’affronter lors de la « Finalissima » au Qatar en mars dernier, mais la rencontre avait été annulée pour des raisons de sécurité.