Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Une première historique se profile pour la finale de la Coupe du monde 2026

Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Espagne vs À déterminer
Espagne
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
É.-U.
Espagne

Espagne-Argentine : la confrontation

La finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Espagne à l'Argentine, marquera un événement historique sans précédent dans l'histoire de la compétition.

Les sélections espagnole et argentine, qui ont éliminé la France puis l’Angleterre, s’affronteront dimanche prochain pour le titre suprême.

Selon les données d’Opta, c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une finale oppose les tenants du titre de l’Euro et de la Copa América.

Les Espagnols avaient conquis l’Euro 2024 en dominant l’Angleterre en finale, tandis que les Argentins s’étaient adjugé la Copa América aux dépens de la Colombie.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG

Les deux sélections devaient initialement s’affronter lors de la « Finalissima » au Qatar en mars dernier, mais la rencontre avait été annulée pour des raisons de sécurité.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google