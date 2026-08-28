Dans une décision historique et retentissante qui traduit un changement radical de la politique de la Fédération écossaise de football, le rideau est tombé sur l'un des plus graves épisodes de violence entre supporters lors du derby de l'« Old Firm », avec une sanction sans précédent qui va contraindre les deux géants d'Écosse à jouer devant des tribunes vides.

Selon la bbc, la Fédération écossaise a ordonné au Celtic et aux Rangers de disputer leurs deux prochains matches à domicile en Coupe d'Écosse à huis clos, en raison des graves incidents de violence qui avaient entaché leur confrontation en quart de finale la saison dernière.

La Fédération ne s'est pas arrêtée là : elle a également infligé une lourde amende de 100 000 livres sterling à chaque club, somme qui sera versée à l'équipe adverse invitée lors de ces matches à huis clos, tout en brandissant la menace d'une seconde sanction, à savoir la fermeture totale du stade en cas de récidive de tout comportement inacceptable de la part des supporters de l'un ou l'autre club au cours des compétitions de coupe.

La nuit de dérapage à Ibrox

Les faits remontent à mars dernier, lorsque le Celtic s'était qualifié pour les demi-finales après une victoire palpitante face à son rival des Rangers aux tirs au but, au stade d'Ibrox. À peine l'arbitre eut-il sifflé la fin de la rencontre que la pelouse s'est transformée en un théâtre de chaos, après que les supporters des deux équipes ont envahi le rectangle vert et lancé des feux d'artifice et des projectiles, des incidents qui ont fait plusieurs blessés parmi les policiers et entraîné l'arrestation de plusieurs personnes.

À la suite de cela, une accusation officielle a été portée contre les deux clubs au titre de l'article 37 du règlement disciplinaire de la Fédération écossaise, relatif au comportement inacceptable, les deux clubs ayant présenté leur témoignage devant une commission judiciaire indépendante.

Un rapport accablant et un changement d'approche

Un rapport d'enquête indépendant, publié le mois dernier sous la présidence de Mark Blackburn, a révélé que ce qui s'était produit avait failli tourner à l'affrontement collectif violent, pointant des défaillances manifestes des deux clubs et adressant de virulentes critiques à la Fédération écossaise elle-même pour son laxisme antérieur dans la gestion du phénomène de la violence des supporters.

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Et si la Fédération et la ligue de première division s'étaient dernièrement contentées d'amendes ou de réductions des quotas de billets en raison de l'utilisation de feux d'artifice, la sévérité de la sanction actuelle indique clairement un changement complet d'approche.

Ces sanctions devraient entrer en vigueur au quatrième tour de la Coupe d'Écosse, à la mi-janvier prochain, la Fédération écossaise adressant ainsi un message ferme qui ne souffre aucune interprétation : l'ère de la tolérance envers le comportement inacceptable est définitivement révolue.