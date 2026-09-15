Une première européenne pour les Pays-Bas : l’UEFA désigne la Johan Cruijff ArenA

La Supercoupe de l’UEFA se jouera en août 2027 à la Johan Cruijff ArenA. La KNVB a partagé cette heureuse nouvelle mardi matin.

Les Pays-Bas signent ainsi une première, car dans son format actuel, la Supercoupe de l’UEFA sera organisée pour la première fois dans notre pays. Le 11 août, les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa s’affronteront à Amsterdam.

Jusqu’en 1997, cette finale se disputait sur deux matches. Depuis 1998, la Supercoupe de l’UEFA se décide sur une seule rencontre. Avec l’UEFA, la municipalité d’Amsterdam et la Johan Cruijff ArenA, la fédération néerlandaise de football organise cet événement international.

Le secrétaire général de la KNVB, Gijs de Jong, est dithyrambique à propos de l’arrivée de la Supercoupe de l’UEFA. « Jamais disputée aux Pays-Bas sous cette forme, et c’est pourquoi c’est fantastique que nous puissions faire venir cette affiche dans notre pays pour la première fois. Sur le plan sportif, cela représente ce que le football européen de clubs a de mieux à offrir, et pour les supporters aussi, c’est un événement formidable. »

L’échevin Sofyan Mbarki (Sport et Exercice) de la municipalité d’Amsterdam qualifie de grand honneur le fait que l’instance européenne du football ait choisi la capitale comme ville hôte de cette finale en août 2027. « C’est magnifique que notre ville soit désormais le théâtre de cette finale entre deux champions d’Europe. J’espère que cela inspirera beaucoup d’enfants d’Amsterdam à prendre eux-mêmes un ballon et à sortir. »

Tanja Dik, directrice générale du stade d’Amsterdam, se dit elle aussi fière de cette désignation. « Pour conclure l’année durant laquelle nous célébrons notre 30e anniversaire, nous aurons le privilège d’accueillir le sommet absolu du football européen de clubs. Nous avons hâte de réserver un accueil chaleureux aux joueurs, aux supporters et aux invités venus de toute l’Europe à la Johan Cruijff ArenA. »

La manière dont se déroulera la vente des billets pour la Supercoupe de l’UEFA en 2027 reste encore floue. La KNVB précise que ces informations seront communiquées ultérieurement.